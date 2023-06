DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa abre em queda após dados da China

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias abriram em queda ligeira esta quarta-feira, após a subida em Wall Street, com os investidores à espera dos dados de maio da inflação e das decisões da Fed e do BCE na próxima semana. Os dados fracos da China também penalizaram o sentimento no arranque europeu.

O Stoxx, o CAC, o DAX e o FTSE perdem entre 0,1% e 0,2%. Na Ásia, o Shanghai Composite ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.