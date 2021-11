DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa abre em queda após recondução de Powell

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias abriram no vermelho esta terça-feira, enquanto os investidores analisam a renomeação de Jerome Powell para a liderança da Reserva Federal dos EUA e para a nomeação de Lael Brainard para vice-presidente do banco central.

O índice Stoxx Europe 600 cai 1,5%.