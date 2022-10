DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa abre em queda com resultados mistos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias abriram a cair esta sexta-feira, enquanto prossegue a temporada de resultados, com os investidores a digerirem uma série de resultados mistos já publicados, como é o caso da Airbus, da Volkswagen e do NatWest.

O Stoxx Europe 600 perde 1%, enquanto o DAX recua 0,9%, o CAC perde 0,8% e o FTSE desliza 0,9%.

O NatWest afunda 8% depois de um conjunto ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.