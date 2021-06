DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa abre em queda leve

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias abriram em queda leve esta quarta-feira, apesar dos comentários tranquilizadores de Powell.

O Stoxx Europe 600 perde 0,1%, ao passo que o DAX e o CAC deslizam ambos 0,4%. Os mercados de ações asiáticos recuperaram esta quarta-feira, após a subida de Wall Street.