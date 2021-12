DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa abre em queda pressionada por restrição monetária

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- A maioria das ações europeias abriu em queda leve esta sexta-feira, com os investidores a lidarem com a perspetiva de restrição da política monetária e os riscos da variante Ómicron para o crescimento.

O Stoxx Europe 600 cai 0,4%, enquanto o DAX desliza 0,5% e o CAC perde 0,2%. O FTSE foge à regra e soma 0,2%.