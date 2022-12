DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa abre em terreno negativo com receios da China

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias abriram no vermelho, esta quinta-feira, pressionadas por receios de novos surtos da Covid-19 na China.

O Stoxx Europe 600 e o CAC perdem 0,4%, o DAX desliza 0,1% e o FTSE recua 0,6%.

Os investidores avaliam o impacto da retirada das restrições da Covid-19 na China para as perspetivas de crescimento global, uma vez que o número de casos tem ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.