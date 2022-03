DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa abre em terreno positivo

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- A Europa abriu em alta esta segunda-feira, apesar dos receios de que um confinamento em Xangai pode afetar as cadeias de abastecimento globais.

O Stoxx Europe 600 soma 0,6%, o DAX ganha 1,2%, o CAC soma 0,8% e o FTSE acelera 0,3%.