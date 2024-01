DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa abre jornada em baixa

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações da Europa negoceiam maioritariamente em baixa esta terça-feira, com os investidores focados nos próximos dados económicos e resultados empresariais.

O Stoxx cai 0,3%, o DAX e o CAC perdem 0,2% e o FTSE soma 0,1%.

As ações dos EUA fecharam em alta na segunda-feira, com o Dow Jones Industrial Average em máximos históricos. Os investidores ...