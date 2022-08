DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa abre ligeiramente abaixo da linha de água

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias abriram com uma tendência levemente negativa, esta sexta-feira, mas o tom pode mudar com as praças ainda à procura de direção.

O Stoxx Europe 600 cai 0,2%, o DAX recua 0,4%, o CAC perde 0,1% enquanto o FTSE negoceia sem alterações. A incerteza também se manifestou durante a sessão asiática, onde o Shanghai Composite perdeu 0,6% e o Nikkei ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone