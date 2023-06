DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa abre mista com BOE no horizonte

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias abriram mistas esta terça-feira, com os investidores a aproveitarem o feriado nos EUA para fazer uma pausa e antes da decisão de taxas do Banco de Inglaterra, ou BOE, na quinta-feira.

O Stoxx cai 1%, o DAX perde 0,3%, o CAC soma 0,1% e o FTSE acelera 0,2%.

"É apenas o mercado a fazer uma pausa. Foi um dia calmo após várias semanas ...