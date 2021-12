DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa abre mista no regresso do FTSE

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias abriram mistas esta quarta-feira, refletindo a toada de incerteza em Wall Street e os persistentes receios sobre a variante Ómicron.

O Stoxx Europe 600 dispara 1,3%, enquanto o CAC ganha 0,1% e o DAX perde 0,1%. O FTSE regressou à negociação após feriados a subir 0,8%.