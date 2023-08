DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa abre na expectativa por Powell, Lagarde

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias abriram sem direção esta sexta-feira, enquanto os traders aguardam pelos discursos do presidente da Reserva Federal dos EUA, Jerome Powell, e da presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, em Jackson Hole.

O Stoxx Europe 600, o CAC, o DAX registam variações marginais no arranque, enquanto na Ásia o Nikkei Stock Average caiu 2%.

