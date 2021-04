DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa abre no verde à espera da banca dos EUA

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias aceleram no arranque da jornada desta terça-feira, com os investidores à espera dos primeiros resultados da banca dos EUA para medir o pulso ao desempenho das empresas no primeiro trimestre do ano.

O Stoxx Europe 600 acelera 0,1%, enquanto o DAX ganha 0,2%, o CAC sobe 0,2% e o FTSE perde 0,2%.