DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa abre no verde a reboque de Wall Street

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- O bom desempenho em Wall Street na quinta-feira levou os mercados europeus a arrancarem em alta esta sexta-feira.

O Stoxx Europe 600 soma 0,1%, enquanto o DAX acelera 0,4%, o CAC sobe 0,4% e o FTSE progride 0,4%, depois de o Dow e o S&P 500 terem registado na quinta-feira a melhor sessão em duas semanas.