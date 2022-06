DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa abre no verde apesar da persistência de receios

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias recuperam das quedas de terça-feira, embora o sentimento continue minado pelos receios sobre a restrição monetária necessária para combater a inflação.

O Stoxx Europe sobe 0,2%, o CAC ganha 0,4%, o DAX acelera 0,5% e o FTSE progride 0,4%.