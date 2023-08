DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa abre no verde após dados da China

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações abriram em alta esta quarta-feira, com os investidores a analisarem a primeira queda em mais de dois anos dos preços no consumidor da China, além da ameaça dos cortes dos ratings a uma série de bancos dos EUA.

O Stoxx soma 0,7%, o DAX sobe 0,7%, o CAC ganha 0,8% e o FTSE acelera 0,5%.

Os preços no consumidor da China caíram pela primeira ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.