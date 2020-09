DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa abre no verde após dados fortes da China

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias recuperam esta terça-feira, após uma leitura forte da atividade industrial da China.

O índice pan-europeu Stoxx Europe 600 soma 0,7%, enquanto o DAX acelera 1,2% e o CAC ganha 0,9%. O britânico FTSE cai 0,2% no regresso à negociação depois de ter estado encerrado na segunda-feira. Na Ásia, os Nikkei Stock Average fechou praticamente estável.