DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa abre no verde após Fed subir juros

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias abriram em alta esta quinta-feira, depois de a Reserva Federal dos EUA ter aumentado as taxas de juro e sinalizado mais subidas para este ano destinadas a evitar que a economia sobreaqueça e a reduzir a inflação, que está nos níveis mais elevados em quatro décadas.

O Stoxx Europe 600 sobe 0,5%, assim como o CAC, enquanto o DAX acelera 0,1% e o FTSE ganha 0,3%.