DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa abre no verde após ganhos de Wall Street, Ásia

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias abriram no verde esta quinta-feira, depois da recuperação das ações em Wall Street e na Ásia, com os mercados a ultrapassarem a tensão geopolítica entre os EUA e a China, apesar da realização de exercícios militares chineses ao largo de Taiwan.

O índice Stoxx Europe 600 sobe 0,3% para 439,68 pontos.