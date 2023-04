DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa abre no verde com foco nos resultados

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias registam uma abertura em alta leve esta terça-feira, com o foco nos resultados empresariais, sobretudo nos EUA.

O Stoxx, o DAX e o CAC somam 0,2%, enquanto o FTSE ganha 0,3%.

A temporada de resultados acelera esta semana, com 60 empresas do S&P 500 a divulgarem números, incluindo seis que também estão cotadas no Dow, segundo dados ...