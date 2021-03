DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa abre no verde com pausa das yields

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias abriram em alta esta segunda-feira, numa altura em que as obrigações recuperam após a forte subida das yields na semana passada.

O índice Stoxx Europe 600 sobe 1,5%, ao passo que a nível nacional o DAX avança 1,2%, o CAC cresce 1,4% e o FTSE 100 valoriza 1,7%.