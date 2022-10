DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa abre no verde com regresso do risco

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias abriram em alta esta terça-feira, acompanhando os ganhos de Wall Street e a decisão do governo do Reino Unido de inverter os planos de cortes de impostos.

O Stoxx Europe 600 ganha 0,7%, o DAX e o CAC acelera 1,1% e o FTSE sobe 1%.

O sentimento dos mercados financeiros melhorou na segunda-feira depois de resultados melhores do que o esperado do Bank ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.