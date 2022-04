DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa abre no verde com resultados em foco

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias arrancaram em alta esta quinta-feira, com os investidores a medirem o pulso ao primeiro trimestre das empresas europeias e norte-americanas.

O Stoxx Europe 600 soma 0,3% na abertura, enquanto Frankfurt soma 0,6%, Paris ganha 1% e Londres segue ligeiramente acima da linha de água.