DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa abre no verde como foco nos resultados

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias abriram a ganhar terreno esta quinta-feira, com os foco dos traders virado para a temporada de resultados e para a agenda macroeconómica, que conta com vários dados dos EUA, incluindo o produto interno bruto do quarto trimestre.

O Stoxx Europe 600 soma 0,7%, o DAX ganha 0,4%, o CAC acelera 0,8% e o FTSE sobe 0,3%.

Os índices de Wall Street ...