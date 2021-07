DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa abre no verde no rescaldo da Fed

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias abriram no verde esta quinta-feira, depois de uma sessão positiva na Ásia, mas negativa nos EUA, depois de a Reserva Federal dos EUA terem mantido a postura acomodatícia.

O índice Stoxx Europe 600 sobe 0,2%, tal como o FTSE 100, o DAX estabiliza e o CAC soma 0,6%.