DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa abre no vermelho

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- O deslize de Wall Street na sexta-feira pressiona as bolsas europeias esta segunda-feira, que abririam praticamente todas em terreno negativo.

O Stoxx Europe 600 arrancou a perder 0,5%, enquanto, a nível nacional, o DAX cede 0,7%, o CAC desliza 0,8% e o FTSE cai 0,5%. O cenário de perdas estendeu-se à Ásia, onde o Nikkei fechou a cair mais de 3%.