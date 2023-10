DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa abre no vermelho antes do BCE

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações da Europa recuam esta quinta-feira, antes da decisão de taxas de juro do Banco Central Europeu e da estimativa preliminar do produto interno bruto do terceiro trimestre dos EUA.

O Stoxx cai 1%, o DAX cede 1,3%, o CAC perde 1,1% e o FTSE recua 0,7%.

O Banco Central Europeu deve manter as taxas, dizem analistas do OCBC, acrescentando que o mercado vai focar-se na ...