DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa abre no vermelho antes do BOE

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias abriram sob pressão esta quinta-feira, enquanto o mercado aguarda pela decisão de taxas do BOE no rescaldo da decisão da Fed de manter as taxas no dia anterior.

O Stoxx perde 0,1%, o DAX desliza 0,2% e o CAC cai 0,6%. O FTSE perde 0,3%, antes da decisão de taxas de juro do BOE.

O BOE deve manter as taxas a 5,25% na reunião de polí...