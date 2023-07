DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa abre no vermelho após minutas da Fed

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias abriram em baixa esta quinta-feira, após as minutas hawkish da Fed, com o foco a voltar-se para os dados económicos dos EUA.

O Stoxx cai 0,7%, o DAX recua 0,8%, o CAC perde 1,3% e o FTSE cede 0,9%.

As minutas da reunião de junho, divulgadas na quarta-feira, não adiantam muito para contrariar as expectativas do mercado de mais um aumento ...