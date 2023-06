DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa abre no vermelho perante aversão ao risco

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações da Europa abriram a recuar esta segunda-feira, após a cautela registada na sessão asiática, enquanto os traders acompanham a visita de Blinken a Beijing e aguardam pela presença do presidente da Reserva Federal dos EUA, Jerome Powell, no Congresso esta semana.

O Stoxx perde 0,5%, o CAC cai 0,6%, o DAX desliza 0,5% e o FTSE cede 0,4%.

Os mercados ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.