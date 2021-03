DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa abre no vermelho pressionada por queda das yields

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações da Europa recuam no arranque desta sexta-feira, depois de uma nova subida das yields ter penalizado Wall Street na quinta-feira.

O Stoxx Europe 600 perde 0,4%, o mesmo que o alemão DAX. O francês CAC e o britânico FTSE deslizam ambos 0,6%. Na Ásia, a sessão também ficou marcada pelo tom negativo.