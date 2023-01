DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa abre otimista antes das minutas da Fed

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias abriram em alta esta quarta-feira, apesar de os índices dos EUA terem registado perdas leves na sessão anterior.

O Stoxx Europe soma 0,9%, o DAX e o CAC aceleram 1,3%, enquanto o FTSE sobe 0,2%.

Há algum entusiasmo dos investidores no início de um novo ano e novas oportunidades para lucrar, diz Scott Sheridan, CEO da corretora online tastyworks.... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.