DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa abre otimista após a Páscoa

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias abriram em alta esta terça-feira após a pausa da Páscoa, com os dados da inflação dos EUA no horizonte dos investidores.

O Stoxx Europe 600 ganha 0,7%, o DAX e o CAC somam ambos 0,7%, enquanto o FTSE sobe 0,6%.

Os investidores terão vários indicadores para avaliar na segunda metade da semana, sobretudo nos EUA, incluindo ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.