DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa abre otimista após comentários de Powell

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias abriram em alta esta quinta-feira, com os investidores a avaliarem os planos da Reserva Federal dos EUA para as taxas de juro e as notícias mais recentes da Ucrânia.

O Stoxx Europe 600 e o CAC ganham 0,5%, enquanto o DAX e o FTSE aceleram 0,4%.