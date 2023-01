DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa abre otimista após payrolls dos EUA

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias abriram com ganhos leves esta segunda-feira, depois de dados económicos dos EUA terem trazido sinais desinflacionistas que criaram mais expectativas de alívio das taxas dos EUA.

O Stoxx Europe 600 soma 0,4%, enquanto o DAX e o FTSE sobem ambos 0,2% e o CAC ganha 0,1%.

"As ações não foram afetadas pelos sinais de fragilidade da ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.