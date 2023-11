DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa abre sem definição

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- Os sinais contraditórios da política monetária contribuíram para uma abertura sem definição nas praças europeias esta segunda-feira.

O Stoxx, o DAX, o CAC e o FTSE oscilam entre ganhos e perdas, com os investidores ainda à procura de direção.

Embora estejam a aumentar as expectativas de cortes de taxas de juro durante a primeira metade de 2024, alguns responsáveis da Reserva Federal ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.