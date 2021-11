DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa abre sem direção antes da Fed

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias abriram sem grandes variações, esta quarta-feira, a algumas horas da decisão da Reserva Federal dos EUA, com os investidores a mostrarem contenção na negociação antes do desfecho do encontro.

O Stoxx Europe 600 segue na linha de água, à semelhança do DAX e do CAC. O FTSE perde 0,1%.