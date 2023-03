DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa abre sem direção com foco em Powell

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias abriram sem direção esta terça-feira, antes do testemunho do presidente da Reserva Federal dos EUA, Jerome Powell, no Congresso.

O Stoxx, o DAX, o CAC e o FTSE lutam para encontrar uma tendência definitiva, numa altura em que os investidores aguardam pelo depoimento de Powell perante o Congresso esta terça e quarta-feira.

O testemunho ...