DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa abre sem direção com receios sobre pandemia

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias registam alguma volatilidade esta terça-feira, com os receios sobre a subida dos casos da Covid-19 na Europa, enquanto os investidores esperam pelos dados da inflação dos EUA.

O índice Stoxx Europe 600 e o FTSE 100 estabilizam, enquanto o DAX sobe 0,2% e o CAC cai 0,1%.