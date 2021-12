DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa abre sem direção e liquidez

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias mostram dificuldade em encontrar ímpeto de subida esta quinta-feira, depois de Wall Street ter registado uma sessão volátil exagerada pelos volumes reduzidos de negociação.

O Stoxx Europe 600 sobe ligeiramente, enquanto o CAC, o DAX e o FTSE negoceiam perto da linha de água.