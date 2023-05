DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa abre sem grande direção com feriado no Reino Unido

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias negoceiam sem uma direção definida esta segunda-feira, com um feriado bancário no Reino Unido para assinalar a coroação do Rei Carlos III.

O índice Stoxx Europe 600 sobe 0,1%, ao passo que o CAC e o DAX estabilizam.

Entretanto, o FTSE 100 está encerrado no início de uma semana em que será a vez do Banco de Inglaterra, ou BOE, de anunciar a sua ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.