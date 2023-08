DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa abre semana em tom de cautela

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias recuam no arranque desta segunda-feira, depois de terem fechado em alta na semana passada, após os dados do emprego dos EUA.

O Stoxx cai 0,2%, o DAX perde 0,1%, o CAC segue na linha de água e o FTSE recua 0,4%.

Os índices dos EUA caíram, após o relatório dos payrolls de julho e alguns resultados das big tech, incluindo a Amazon ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.