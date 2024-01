DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa abre semana sem direção

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias abriram mistas esta segunda-feira, antes dos números da inflação de vários países, como EUA e China.

O Stoxx e o CAC abriram na linha de água, o DAX soma 0,1% e o FTSE perde 0,3%.

Na sexta-feira, os dados mostraram que a economia norte-americana criou mais postos de trabalho que o previsto em dezembro. Entretanto, as revisõ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.