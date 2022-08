DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa abre sob pressão de Powell

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias recuam esta segunda-feira, depois das fortes perdas em Wall Street na sexta-feira, enquanto os futuros dos EUA estão novamente em queda.

O Stoxx Europe 600 cai 0,7%, enquanto o DAX e o CAC perdem 1% e 1,1%, respetivamente. O FTSE está encerrado para feriado.