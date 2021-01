DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa abre última sessão do ano em queda

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias abriram em queda, esta quinta-feira, com a volatilidade típica de fim de ano a pressionar os índices no arranque.

Na Europa, o CAC e o FTSE deslizam 0,3% e 0,6%, respetivamente, numa sessão que encerra mais cedo devido às celebrações de Ano Novo. O índice alemão DAX está encerrado.