DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa abre volátil com Reino Unido em foco

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias procuram direção no arranque da semana, com a turbulência no mercado britânico ainda em foco.

O Stoxx Europe 600 acelera 0,1%, o DAX soma 0,1%, o CAC perde 0,1% enquanto o FTSE ganha 0,2%.

O novo ministro das Finanças do Reino Unido, Jeremy Hunt, deixou cair efetivamente o plano de corte de impostos prometido pela primeira-ministra ...