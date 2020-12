DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa acelera com otimismo das vacinas

(DJ Bolsa)-- As ações globais sobem esta terça-feira, com a Europa a beneficiar da confiança dos investidores no desenvolvimento das vacinas para a Covid-19.

O Stoxx Europe 600 ganhou 0,7%, enquanto o alemão DAX somou 0,7%, o francês CAC acelerou 1,1% e o FTSE subiu quase 2%.