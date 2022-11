DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa acompanha perdas de Wall Street

(DJ Bolsa)-- As ações europeias recuaram esta quarta-feira, arrastadas pelo pessimismo em Wall Street, devido à incerteza em torno do resultado das eleições intercalares dos EUA.

O Stoxx Europe 600 caiu 0,3%, o FTSE 100 perdeu 0,1% e o DAX e CAC 40 cederam ambos 0,2%.

As ações do Commerzbank recuaram 7% após encargos relacionadas com problemas nas unidades polacas do banco ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.