DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa afasta tensão geopolítica e abre em alta

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias abriram em terreno positivo esta terça-feira, com a reação inicial de aversão ao risco após os ataques do Hamas a Israel a desaparecer para já.

O Stoxx soma 1,2%, o DAX acelera 1,4%, o CAC sobe 1,1% e o FTSE ganha 0,9%.

"O sentimento recuperou dos acontecimentos chocantes do fim de semana, com o conflito a aparentar estar ...