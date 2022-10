DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa anima com rumores de reviravolta no Reino Unido

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias fecharam em alta esta quinta-feira, perante a especulação sobre uma possível reviravolta do governo do Reino Unido nos controversos planos de corte de impostos.

O Stoxx Europe 600 ganhou 0,9%, o FTSE 100 avançou 0,4% enquanto o DAX e CAC 40 subiram mais de 1%.

A libra ganhou terreno após uma série de notícias que dã... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.